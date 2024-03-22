Россиянин отправился в кругосветное путешествие и пропал у берегов Чили

Mash: чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили

Чемпион России по яхтенному спорту отправился в кругосветное путешествие и пропал у берегов Чили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Виталий Елагин начал свой путь с африканского порта Танжер 1 октября 2023 года. Он планировал пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток. Однако с 19 марта 2024-го россиянин не выходил на связь.

Он исчез с радаров рядом с мысом Горн, не подав сигнал SOS. Известно, что у его судна повреждены оба паруса. О ситуации оповещены суда в округе, которые теперь пытаются связаться с Елагиным. На поиски путешественника отправили чилийских спасателей на самолете. Результатов пока нет.

Ранее другой российский путешественник Владимир Косаров пропал в Колумбии, которая считается одной из самых опасных стран мира. В последний раз Косаров связывался с близкими 25 января, когда был в городе Капургана.