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13:06, 22 марта 2024Путешествия

Россиянин отправился в кругосветное путешествие и пропал у берегов Чили

Mash: чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили

Фото: Fabian Cambero / Reuters

Чемпион России по яхтенному спорту отправился в кругосветное путешествие и пропал у берегов Чили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Виталий Елагин начал свой путь с африканского порта Танжер 1 октября 2023 года. Он планировал пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток. Однако с 19 марта 2024-го россиянин не выходил на связь.

Он исчез с радаров рядом с мысом Горн, не подав сигнал SOS. Известно, что у его судна повреждены оба паруса. О ситуации оповещены суда в округе, которые теперь пытаются связаться с Елагиным. На поиски путешественника отправили чилийских спасателей на самолете. Результатов пока нет.

Ранее другой российский путешественник Владимир Косаров пропал в Колумбии, которая считается одной из самых опасных стран мира. В последний раз Косаров связывался с близкими 25 января, когда был в городе Капургана.

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      Зарина Дзагоева
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