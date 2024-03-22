Россиянин сообщил о ложном минировании торгового комплекса и был осужден

В Челябинске суд приговорил мужчину за сообщение о ложном минировании

В Челябинске суд приговорил жителя региона к трем годам лишения свободы условно за сообщение о ложном минировании торгового комплекса «Кольцо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Челябинской области.

Мужчину признали виновным по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Сотрудники ФСБ задержали осужденного в июне 2023 года.

Ранее полицейские в Санкт-Петербурге задержали 14-летнего ученика, который создал анонимный канал и оставлял в нем угрозы о якобы готовящейся стрельбе в одной из местных школ.