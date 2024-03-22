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16:45, 22 марта 2024Силовые структуры

Россиянин сообщил о ложном минировании торгового комплекса и был осужден

В Челябинске суд приговорил мужчину за сообщение о ложном минировании

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинске суд приговорил жителя региона к трем годам лишения свободы условно за сообщение о ложном минировании торгового комплекса «Кольцо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Челябинской области.

Мужчину признали виновным по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Сотрудники ФСБ задержали осужденного в июне 2023 года.

Ранее полицейские в Санкт-Петербурге задержали 14-летнего ученика, который создал анонимный канал и оставлял в нем угрозы о якобы готовящейся стрельбе в одной из местных школ.

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