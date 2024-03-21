Российского ученика задержали за анонимные угрозы о готовящейся стрельбе в школе

В Петербурге задержали 14-летнего ученика, угрожавшего устроить расстрел в школе

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 14-летнего ученика, который создал анонимный канал и оставлял в нем угрозы о якобы готовящемся расстреле в одной из местных школ. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сейчас юноша проходит в качестве подозреваемого по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Его отпустили под обязательство о явке.

Сообщения о готовящейся стрельбе в школе № 471 появились несколько дней назад. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», все было якобы запланировано на среду, 20 марта, а в анонимном канале даже появился список жертв.

Ранее во Второй Восточный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении 13 человек. По данным следствия, злоумышленники совершили диверсии и покушение на террористический акт в трех регионах России.