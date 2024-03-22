Российские подростки наши человеческую руку и сняли ее на видео

В Макеевке подростки нашли возле заброшенного завода руку пропавшего мужчины

В Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) подростки во время прогулки возле заброшенного завода нашли человеческую руку. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Свою находку дети сняли на видео. На кадрах видно оторванную конечность, лежащую в окружении мусора. Один из подростков кидает в руку камни и приходит к выводу, что она настоящая.

По информации издания, после обследования местности сотрудники полиции обнаружили там же останки пропавшего перед Новым годом мужчины. По словам матери россиянина, в день исчезновения он помог сестре донести до дома продукты, после чего ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Как пишет канал, местные жители считают, что в районе завелся маньяк. Однако региональный Следственный комитет эту версию не подтвердил. По мнению ведомства, части тела могли растащить собаки. Родственники мужчины в эту версию не верят.

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