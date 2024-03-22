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15:19, 22 марта 2024Силовые структуры

Российский полицейский выстрелил в любовницу из-за отказа бросить мужа ради него

В Оренбурге полицейский расстрелял замужнюю любовницу из-за отказа уйти от мужа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Оренбургской области сотрудник полиции выстрелил в свою замужнюю любовницу из-за отказа бросить ради него мужа и двоих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 30-летний младший лейтенант хотел, чтобы его возлюбленная ушла из семьи и стала жить с ним. На этой почве между ними начался конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз выстрелил в 36-летнюю любовницу из табельного ружья. Их обоих обнаружили без признаков жизни в салоне автомобиля около кладбища поселка Первомайский.

Ранее силовики возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Саратова, который присвоил автомобиль жены и незаконно продал его, чтобы поехать к любовнице. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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      Олеся Мицкевич
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