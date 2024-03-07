Россиянин продал машину жены перед поездкой к любовнице и стал фигурантом дела

МВД возбудило дело на саратовца, продавшего авто жены перед поездкой к любовнице

Полицейские Саратова возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который присвоил автомобиль жены и незаконно продал его, чтобы поехать к любовнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по городу.

По данным агентства, по факту пропажи машины в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница Саратова. По ее словам, автомобилем Renault, который ей в декабре 2022 года подарила мать, пользовался ее супруг. Накануне мужчина сообщил, что авто находится на станции технического обслуживания, и уехал в командировку. Позже выяснилось, что указанное транспортное средство муж потерпевшей не отвез в ремонт, а продал по доверенности незнакомой женщине.

Силовики возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение») и доставили в полицию мужа заявительницы. Во время разговора с полицейскими фигурант во всем сознался и пояснил, что продал машину перед отъездом к другой женщине в Сочи. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские Москвы задержали мошенников, обещавших устроить мужчину на работу в Администрацию президента России за 100 тысяч евро (около десяти миллионов рублей).