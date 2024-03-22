Марочко: в Харьков прибыли высокопоставленные офицеры ВСУ из Киева

В Харьков из Киева прибыли высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, их прибытие может быть связано с необходимостью объективной оценки ситуации, ускорением решения существующих проблем и подготовкой предложений по стабилизации положения на ВСУ на фронте. Он также указал на то, что делегация хорошо охраняется, а ее перемещение тщательно маскируется.

Ранее власти Харькова сообщали, что в результате 15 взрывов и ударов по объектам энергетической инфраструктуры в городе практически полностью пропало электричество. До этого в Харьковской области и еще 16 регионах Украины была объявлена воздушная тревога.