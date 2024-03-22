Стало известно о взрывах в Сумах

В украинском городе Сумы произошли взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Зеркало недели».

Уточняется, что информация о взрывах в населенном пункте появилась в местных пабликах.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 марта по Украине был нанесен массированный ракетный удар. Взрывы, в частности, были слышны в Киеве, Харькове и Кривом Роге, а также в ряде областей страны. Глава Минэнерго республики Герман Галущенко охарактеризовал происходящее как одну из «самых масштабных атак на украинскую энергетику за последнее время».