Стало известно об охране «Крокус Сити Холла» людьми с шокерами и дубинками

Baza: охрана «Крокус Сити Холла» была вооружена только шокерами и дубинками

Охрана «Крокус Сити Холла» имела на вооружении только электрошокеры и дубинки. Об этом сообщает издание Baza Telegram-канале.

По предварительным данным, некоторых охранников могли застрелить в числе первых.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник».

Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы. По словам свидетелей произошедшего, на «Крокус Сити Холл» напали мужчины с черными бородами и в бронежилетах.

Число пострадавших выросло до 130 человек.