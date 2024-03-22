Стало известно об охране «Крокус Сити Холла» людьми с шокерами и дубинками
Baza: охрана «Крокус Сити Холла» была вооружена только шокерами и дубинками
Охрана «Крокус Сити Холла» имела на вооружении только электрошокеры и дубинки. Об этом сообщает издание Baza Telegram-канале.
По предварительным данным, некоторых охранников могли застрелить в числе первых.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник».
Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы. По словам свидетелей произошедшего, на «Крокус Сити Холл» напали мужчины с черными бородами и в бронежилетах.
Число пострадавших выросло до 130 человек.