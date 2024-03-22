Стало известно об усилении пожара в «Крокус Сити Холле»

РИА Новости: пожар в «Крокус Сити Холле» усилился

Пожар в «Крокус Сити Холле» усилился. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Известно, что к тушению возгорания в здании уже привлекается авиация — над «Крокус Сити Холлом» работают несколько пожарных вертолетов.

Как сообщалось ранее, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди. В здании начался пожар.

Площадь возгорания в здании и на его крыше составляет около 3000 квадратных метров.