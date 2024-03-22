Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:50, 22 марта 2024Россия

Стало известно об усилении пожара в «Крокус Сити Холле»

РИА Новости: пожар в «Крокус Сити Холле» усилился

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пожар в «Крокус Сити Холле» усилился. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Известно, что к тушению возгорания в здании уже привлекается авиация — над «Крокус Сити Холлом» работают несколько пожарных вертолетов.

Как сообщалось ранее, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди. В здании начался пожар.

Площадь возгорания в здании и на его крыше составляет около 3000 квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе»

      Правительство задействует все ресурсы медорганизаций после ЧП в «Крокусе»

      В России высказались о предупреждении США об угрозе безопасности на мероприятиях

      Спасатели смогли зайти в «Крокус Сити Холл» для тушения пожара

      Очевидец описал атаку террористов в «Крокус Сити Холле»

      Захарова прокомментировала реакцию генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

      Выжившая описала спасение из полного людей зала «Крокус Сити Холла»

      Стало известно о состоянии пострадавших в «Крокус Сити Холле»

      Названо вооружение открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле»

      Володин призвал уничтожить устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» выродков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше