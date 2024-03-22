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16:48, 22 марта 2024Ценности

Стилистка раскрыла россиянкам самую модную обувь на весну

Стилистка Анна Скороходова посоветовала носить сапоги на низкой платформе весной

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стилистка Анна Скороходова раскрыла россиянкам самую модную обувь на весну. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

В первую очередь, по словам эксперта, уже сейчас можно носить сапоги на низкой платформе с широким голенищем. «Очень долго у нас в тренде были ботфорты. Но именно в этом сезоне они начали уходить на второй план», — уточнила она.

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При этом тем, у кого в гардеробе есть ботфорты с обтягивающим голенищем, специалистка посоветовала немного приспустить их верхнюю зону и собрать небольшие складки, чтобы они выглядели более модными. Среди прочего, Скороходова отметила, что в тренде продолжают оставаться модели геометричной формы.

В моде квадратный или острый мыс и необычный каблук в виде различных геометрических форм и элементов. Это некая дань ретростилю, который сегодня на пике популярности. В таком прочтении могут быть сапоги, туфли, классические базовые ботинки

Анна Скороходовастилист

Вдобавок собеседница издания назвала актуальной обувь на платформе, которая добавляет образу изюминки. «Обувь на платформе, особенно такая базовая, как ботинки, подходит как к минималистичным образам, например брючному костюму, так и к романтичным — допустим, к легкому воздушному платью», — рассказала Скороходова.

Ранее в марте россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года. Эксперт напомнила, что Институт цвета Pantone назвал главным оттенком 2024-го персиковый пушок (peach fuzz).

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      Екатерина Ештокина
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