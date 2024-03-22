Стюардесса раскрыла опасность столиков и откидных кресел в самолете

Daily Star: стюардесса объяснила, что столики в самолете могут быть опасны в ЧС

Американская стюардесса объяснила, что столики и откинутые спинки кресел в самолете могут быть опасны в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Причины этого она раскрыла в беседе с Daily Star.

Так, 23-летняя Ханна Тесоне заметила, что пассажиры часто пренебрегают правилами безопасности в самолете. «Большинство экстренных эвакуаций происходят во время посадки и взлета, так что откидное кресло, сумка или столик могут помешать кому-то быстро и безопасно выйти из ряда в чрезвычайной ситуации», — разъяснила она.

Ранее стюардесса популярной российской авиакомпании сделала фото в фирменной униформе и взбудоражила иностранных пользователей сети. На фотографии видно, что бортпроводница одета в голубое платье без рукавов и белую рубашку.