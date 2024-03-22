Таксист рассказал о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Очевидец теракта у «Крокус Сити Холла»: начало стрельбы очевидцы сочли за салют

Начало стрельбы находившиеся возле «Крокус Сити Холла» приняли за салют. Об этом в пятницу, 22 марта, «Ленте.ру» рассказал находившийся на месте событий таксист.

По словам водителя, он подвез пассажира ко входу в здание, и в этот момент началась стрельба. «Я только подвез человека, к тому самому входу, где началась стрельба. Это было в 19:53. Я сначала подумал, что это салют. Вытащил голову, а там люди бегут. Когда я забежал за ТЦ, увидел краем глаза людей, которые нападали, и раненых — человек 25», — рассказал очевидец ЧП.

По его словам, около восьми погибших лежат в холле здания.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв, и начался пожар.