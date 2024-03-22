В Белоруссии приняты меры безопасности в связи с терактом в Подмосковье

В Белоруссии приняты дополнительные меры безопасности в связи с терактом

В Белоруссии приняты дополнительные меры безопасности в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики в своем канале в Telegram.

«По указанию Министра внутренних дел Ивана Кубракова реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан. Определены объекты, требующие повышенного внимания. Увеличена плотность нарядов, которые для обеспечения эффективности усилены бойцами ОМОН», — отмечается в заявлении ведомства.

Дополнительно сообщается, что меры прежде всего направлены на места массового скопления граждан, а также объекты общественного транспорта.

Ранее в Генпрокуратуре подтвердили, что вечером 22 марта перед началом концерта неизвестные в камуфляжной одежде ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и открыли стрельбу. В здании развлекательного центра начался пожар, была проведена эвакуация людей. Сейчас спецподразделения Росгвардии ведут поиск террористов, участвовавших в теракте.