В ДНР сообщили об атаке украинских войск на энергообъекты

Чертков: ВСУ снова открыли огонь по энергетической инфраструктуре ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь открыли огонь по энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя правительства республики Андрей Чертков.

«В сети наблюдается падение напряжения, что вызвано обстрелами. Сейчас мы пока не можем подключить насосные группы наших станций и водоканала для подачи тепла и воды», — заявил он.

Восстановительно-ремонтные работы, по словам Черткова, могут быть завершены к вечеру пятницы. По его словам, энергетики в настоящее время находятся на поврежденных объектах, ситуация находится под контролем.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ударов российской армии по энергообъектам страны было повреждено около 20 электроподстанций, в том числе ДнепроГЭС.