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08:36, 22 марта 2024Мир

В Германии заявили о поддержке чешской инициативы по поставкам боеприпасов

Bloomberg: Германия поддержит чешский план по поставкам боеприпасов Украине

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

В Германии заявили, что намерены поддержать инициативу Чехии по поставкам боеприпасов на Украину и выделить 300 миллионов евро на этот план. Об этом сообщает Bloomberg.

«Суммы, которая сейчас обсуждается в правительстве ФРГ, было бы достаточно, чтобы покрыть стоимость примерно 180 тысяч снарядов», — уточнили в агентстве со ссылкой на собственные источники.

Уже более десяти западных стран, включая Францию, Нидерланды и Канаду, поддержали инициативу Чешской Республики по военной поддержке Украины. Прага должна стать посредником для поставки артиллерийских снарядов, которые покупались бы за пределами Европейского союза. Всего в рамках инициативы предполагается поставить 800 тысяч боеприпасов.

Ранее о поддержке чешского плана по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины заявили в Финляндии. Данная инициатива, по мнению министра обороны страны Антти Хяккянена, является важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой боеприпасов на Украине.

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      Дмитрий Попов
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