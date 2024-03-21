Финляндия выделила 30 миллионов евро для инициативы по закупке снарядов для ВСУ

Финляндия выделила €30 млн для инициативы Чехии по закупке снарядов для Украины

Финляндия выделила 30 миллионов евро для инициативы Чехии по совместной закупке снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны страны.

«Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине», — подчеркнул глава финского оборонного ведомства Антти Хяккянена.

Ранее стало известно, что Венгрия не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины у стран, не входящих в Евросоюз (ЕС). Глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять Киеву никакого оружия и не участвует ни в каких общих действиях, которые заканчиваются совместными поставками оружия.

При этом ЕС планирует направить через двусторонние соглашения деньги Чехии на закупку боеприпасов для ВСУ. Предполагается, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм у стран, не входящих в сообщество.