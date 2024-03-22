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20:02, 22 марта 2024Бывший СССР

В МИД России прокомментировали передачу Украине помощи на пять миллиардов евро

Представитель МИД России Захарова: киевский режим не спасут €5 млрд помощи

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Власти Украины не спасет пять миллиардов евро, которые Европейский союз (ЕС) передал Киеву для частичного покрытия военных трат в 2024 году. Так новый пакет европейской помощи прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Что касается Украины, то нет никаких сомнений, что ни выделенные Евросоюзом 50 миллиардов евро финансово-экономической поддержки на ближайшие четыре года, ни пять миллиардов евро военной помощи на этот год не спасут коррумпированный киевский неонацистский режим», — цитируются в публикации слова дипломата.

О готовности ЕС продолжить финансовую поддержку Украины стало известно 23 февраля. Тогда было объявлено о выделении Киеву до 2027 года 50 миллиардов евро экономической помощи.

Спустя месяц, 20 марта правительство Украины объявило о получении первого транша в размере полутора миллиарда евро.

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      Глеб Палехов
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