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04:31, 22 марта 2024Бывший СССР

В России указали на ослабление контроля Киева над Запорожьем

Депутат Чепа связал роспуск Запорожского совета с ослаблением контроля Киева

Фото: Victor Babenko / Shutterstock / Fotodom

Роспуск Киевом Запорожского областного совета объясняется тем, что Украина все больше утрачивает контроль над данной территорией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также заметил, что украинское общество может достаточно болезненно отреагировать на это решение.

Депутаты парламента Украины приняли решение о временном роспуске Запорожского областного совета.

«Киев все в меньшей степени становится способен контролировать регионы, контролировать армию и так далее, потому было принято решение о роспуске Запорожского совета, — считает политик. — Трудно предположить, какими будут следующие шаги украинского руководства, но ситуация у них непростая везде».

Чепа также не исключил негативной реакции общества на данное решение.

«В конечном итоге, общество может среагировать крайне болезненно для действующего руководства. И вот это уже очень важно. Общество должно прозреть и отойти от того состояния, в котором находится сегодня», — заключил депутат.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, назначенный Киевом, заявил о строительстве «Запорожской крепости» в подконтрольной ВСУ части региона.

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