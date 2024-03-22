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10:38, 22 марта 2024Экономика

В России стали чаще продавать компании в даркнете

«Солар»: число выставленных на продажу в даркнете компаний из РФ выросло до 1844

Фото: Shamin Haky / Unsplash

По итогам 2023 года в России выросло число компаний, выставляемых на продажу в теневом сегменте интернета (даркнете) под нелегальную активность. За 12 месяцев были выявлены 1844 подобных случая, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков ГК «Солар».

Эксперты уточнили, что учащение подобных продаж в сравнении с показателем 2022 года составил 42 процента. В среднем на продажу в даркнете в России выставляют по пять фирм в день.

При этом тенденция увеличения реализации компаний в даркнете фиксируется и в 2024-м. Аналитики указывают, что в основном подобные компании приобретают для незаконного обналичивания и отмывания денежных средств, атак на цепочки поставок, использования в сценариях ложного партнерства и махинациях с фирмами-однодневками.

При этом подобные юридические лица представляют для бизнеса большую опасность, заявил глава центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско. «Взаимодействие с ними может нести серьезные риски для бизнеса», — заключил он.

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Ранее глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко заявила о четырехкратном росте кибератак на российские IT-компании во втором квартале 2023 года. Число сетевых атак за этот период времени достигло четырех тысяч. В первом полугодии больше всего случаев кибератак зафиксировали в секторе информационных технологий (35 процентов), а также в сегменте промышленности (21 процент) и торговли (15 процентов).

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      Анатолий Акулов
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