В России заявили о нелегитимности Зеленского из-за отмены выборов президента

Небензя: решение не проводить выборы делает Зеленского нелегитимным президентом

Решение не проводить выборы президента Украины сделает Владимира Зеленского нелегитимным главой государства с 21 мая, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его цитирует ТАСС.

Небензя посчитал, что решение принято в нарушение конституции Украины. По его мнению, причиной является «страх их проиграть».

Он высказался об этом в контексте призывов к РФ проводить переговоры с Украиной. «Хотел бы задать всем присутствующим вопрос: а с кем нам эти переговоры хотя бы гипотетически проводить?» — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

В конце ноября депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Зеленский объяснил, что большинство украинцев якобы считают проведение выборов опасным и бессмысленным.

