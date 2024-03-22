В российском городе пару с огнестрельными ранениями нашли в машине

В Оренбургской области застреленных полицейского и женщину нашли в автомобиле

В Оренбургской области рядом со станцией Донгузская обнаружены два тела в автомобиле. Об этом сообщает «КП».

Машина была припаркована в километре от поселка Первомайский. Мужчину и женщину без признаков жизни нашла знакомая. Прибывшие на место силовики установили личность мужчины. Он оказался сотрудником правоохранительных органов.

По предварительным данным, полицейский был любовником женщины. Она отказалась уходить от мужа и двоих детей, что стало причиной конфликта. Во время ссоры силовик выпустил в нее несколько пуль из табельного оружия, сообщает Telegram-канал Mash. После случившего он совершил суицид.

12 марта сообщалось, что в Ростовской области суд арестовал на два месяца 37-летнего местного жителя Вячеслава Дреева, который устроил стрельбу по двум мужчинам и полицейскому в Миллеровском районе. Он обвиняется в покушении с применением огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.