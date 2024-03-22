Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:08, 22 марта 2024Россия

В российском регионе отменили массовые мероприятия посте теракта в «Крокусе»

Старовойт: в Курской области отменены мероприятия из-за теракта в «Крокусе»
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Курской области отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что такое решение было принято после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее на аналогичный шаг пошел мэр Москвы Сергей Собянин. Он попросил жителей столицы с пониманием отнестись к этой мере.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе»

      Правительство задействует все ресурсы медорганизаций после ЧП в «Крокусе»

      В Кремле прокомментировали теракт в «Крокусе»

      В России высказались о предупреждении США об угрозе безопасности на мероприятиях

      Очевидец описал атаку террористов в «Крокус Сити Холле»

      Спасатели смогли зайти в «Крокус Сити Холл» для тушения пожара

      Захарова прокомментировала реакцию генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

      Выжившая описала спасение из полного людей зала «Крокус Сити Холла»

      В МИД обвинили США об осведомленности о теракте в «Крокусе»

      Названо вооружение открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше