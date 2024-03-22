В российском регионе отменили массовые мероприятия посте теракта в «Крокусе»

Старовойт: в Курской области отменены мероприятия из-за теракта в «Крокусе»

В Курской области отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что такое решение было принято после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее на аналогичный шаг пошел мэр Москвы Сергей Собянин. Он попросил жителей столицы с пониманием отнестись к этой мере.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы.