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13:54, 22 марта 2024Россия

В Севастополе уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В Севастополе уничтожат найденные боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Севастополе уничтожат ранее найденные боеприпасы, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Ориентировочно с 14:00 до 16:00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов времен ВОВ», — написал он.

Глава города пояснил, что звуки будут громкие, в связи с чем он предупредил жителей заранее.

Ранее военнослужащие Балтийского флота обезвредили в Финском заливе немецкую морскую мину времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что взрывоопасный снаряд был обнаружен в районе острова Большой Тютерс.

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      Никита Абрамов
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