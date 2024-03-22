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10:07, 22 марта 2024Мир

В США рассказали о подарке стране от Нуланд

Бывший агент ЦРУ Джиральди: Нуланд оставила после себя угрозу ядерной войны
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Alex Brandon / Reuters

Экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ушла со своего поста, оставив после себя угрозу ядерной войны. О политическом наследии экс-дипломата рассказал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью, опубликованном на YouTube-канале Judging Freedom.

«Мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени была подарком от Нуланд», — заявил Джиральди.

Экс-разведчик обвинил Нуланд в том, что своей политикой она создала напряженность в отношениях России и США, несмотря на желание Москвы «установить хорошие, рабочие отношения». Джиральди добавил, что бывшую замгоссека нельзя назвать дипломатом.

При этом бывший агент выразил мнение, что перед Нуланд открыто множество возможностей, которые позволят ей остаться мощным политическим голосом в США.

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      Елизавета Мытарева
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