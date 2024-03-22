Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:51, 22 марта 2024Наука и техника

В США разработали «умные пистолеты»

NBC: в США начнут поставки первых в истории «умных пистолетов»

Фото: Unsplash

Американская компания Biofire до конца марта начнет поставки «умных пистолетов», которые стреляет только в руках авторизованного пользователя. Об этом сообщает телеканал NBC.

По словам генерального директора и основателя компании Кая Клопфера, 9-миллиметровый пистолет стоимостью 1499 долларов протестирован. Оружие оснащено технологией распознавания отпечатков пальцев и лиц.

Отмечается, что первая партия «умных пистолетов» будет отправлена инвесторам и людям из ближайшего окружения компании уже в марте.

Ранее военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что на состоявшихся выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил с обращением по итогам выборов. О чем заявил президент?

      В США указали на фатальную ошибку Конгресса в отношении конфликта на Украине

      В США рассказали про устроенный Россией ад для наемников

      Полковник рассказал о новых возможностях армии России после продвижения в ДНР

      Одна просьба безработной возлюбленной заставила парня задуматься о расставании

      У семьи главы антимонопольного комитета Украины нашли имущество сверх доходов

      В США разработали «умные пистолеты»

      Российский танк под огнем вражеских дронов пробил путь к наступлению

      Посол указал на точку невозврата в отношениях России и Японии

      В США высказались о будущем Нуланд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше