В США указали на фатальную ошибку Конгресса в отношении конфликта на Украине

Обозреватель Руссо: финансовая помощь США не поможет восстановлению Украины

Идея Конгресса о выделении средств Украине является попыткой нажиться на обычных американских налогоплательщиках под предлогом благих намерений. Обозреватель American Conservative Джуд Руссо считает, что украинская экономика была разрушена еще до начала конфликта.

«Они ставят на то, что американский народ окажется настолько беспросветно глуп, чтобы спустить им это с рук. Есть ли хоть какие-то сомнения в том, что это просто очередная дотация под другим названием?» — отметил он.

Руссо раскритиковал слова одного из американских сенаторов о том, что предоставление финансирования Украине таким образом якобы позволит ей поставить на ноги свою экономику. На это Руссо ответил, что украинская экономика «была на дне еще до начала конфликта».

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила о последствиях отсутствия американской помощи Украине. По ее мнению, ВСУ придется отходить с позиций.

20 марта спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что в Конгрессе начали обсуждать передачу помощи Украине в форме займа. По данным Semafor, голосование Конгресса США о предоставлении помощи ВСУ может пройти не раньше середины апреля.