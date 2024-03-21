В Пентагоне заявили о последствиях отсутствия американской помощи Украине

Пентагон: ВСУ придется отходить с позиций из-за отсутствия американской помощи

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила о последствиях отсутствия американской помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отходить с позиций. «Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны», — заявила она.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам следовало бы отказаться от идеи безвозмездной помощи Украине и вместо этого давать Киеву кредиты с условием возврата средств.

20 марта спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что в Конгрессе США начали обсуждать передачу помощи Украине в форме займа. По данным Semafor, голосование Конгресса США о предоставлении помощи ВСУ может пройти не раньше середины апреля.