В Центробанке назвали выгодный способ хранить сбережения

Набиуллина: россиянам выгоднее хранить сбережения в банках и в рублях

Россиянам выгоднее хранить сбережения в банках и в рублях, чем вкладываться в валюту. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке, ее слова приводит РИА Новости.

Глава регулятора назвала способ хранить сбережения, отвечая на вопрос о возможном влиянии обмена заблокированными активами на курсы валют. По ее словам, этот процесс не окажет выраженного эффекта на ситуацию на рынке.

«Какой-то элемент теоретически может пойти на валютный рынок, но, на наш взгляд, сейчас ставки по рублям гораздо привлекательнее. То есть высокие ставки по депозитам банков делают это более привлекательным средством, чем вложение в валюту», — пояснила Набиуллина.

В рамках выступления глава регулятора также допустила снижение ключевой ставки при условии устойчивого снижения инфляции. В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания предприятий снижаются, но все еще остаются на повышенных уровнях. Это определяет «инерцию текущего повышенного роста цен», на фоне которой сохраняется необходимость жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).