Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:28, 22 марта 2024Экономика

В Центробанке назвали выгодный способ хранить сбережения

Набиуллина: россиянам выгоднее хранить сбережения в банках и в рублях

Россиянам выгоднее хранить сбережения в банках и в рублях, чем вкладываться в валюту. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке, ее слова приводит РИА Новости.

Глава регулятора назвала способ хранить сбережения, отвечая на вопрос о возможном влиянии обмена заблокированными активами на курсы валют. По ее словам, этот процесс не окажет выраженного эффекта на ситуацию на рынке.

«Какой-то элемент теоретически может пойти на валютный рынок, но, на наш взгляд, сейчас ставки по рублям гораздо привлекательнее. То есть высокие ставки по депозитам банков делают это более привлекательным средством, чем вложение в валюту», — пояснила Набиуллина.

В рамках выступления глава регулятора также допустила снижение ключевой ставки при условии устойчивого снижения инфляции. В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания предприятий снижаются, но все еще остаются на повышенных уровнях. Это определяет «инерцию текущего повышенного роста цен», на фоне которой сохраняется необходимость жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах возмездия по Украине. Так Армия России ответила на атаки и обстрелы приграничных районов

      Звезда популярного шоу на ТНТ рассказала о работе за 700 рублей

      В США заявили о близости к скорому соглашению о прекращении огня в Газе

      В Центробанке назвали выгодный способ хранить сбережения

      Обнаружены редкие белые карлики

      Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах

      Синоптик объяснил неточность прогнозов погоды в России

      SHAMAN пожаловался на преследования фанатов

      Президент Финляндии совершит первую поездку на границу с Россией

      В Госдуме ответили отказавшему создавать наряды для полных россиян стилисту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше