Володин призвал уничтожить устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» выродков

Володин: устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» выродки должны быть уничтожены

Устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» выродки должны быть уничтожены. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Также председатель нижней палаты российского парламента заявил, что сейчас главное — помочь пострадавшим.

«Страшная трагедия произошла в "Крокус Сити Холле". (...) Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим (...) Правоохранительные органы выполняют свою работу», — написал он.

Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены Вячеслав Володин

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди.

В здании произошел мощный пожар, крыша помещения уже начала обрушаться.