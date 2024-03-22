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09:25, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Врач развеял популярный миф о похудении

Врач Агапкин заявил, что сбросить несколько килограммов за вечер невозможно

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что похудеть за один вечер невозможно. Выпуск, в котором специалист развеял популярный миф о похудении, доступен на платформе «Смотрим».

Телезрительница задала вопрос врачу, как ей сбросить пару килограммов за один вечер. «Никакие физические нагрузки, клизмы, БАДы не позволят за один вечер сбросить пару килограммов жировой ткани», — заявил Агапкин.

Он добавил, что с помощью препаратов можно потерять около килограмма веса за счет их слабительного или мочегонного эффекта. Но, как подчеркнул доктор, объемы тела при этом не изменятся.

Агапкин напомнил, что следить за весом нужно постоянно, а не время от времени. «Если вы хотите похудеть, вы должны тратить больше, чем получаете. Других средств природа не придумала», — заключил специалист.

Ранее врачи Елена Малышева, Андрей Продеус, Герман Гандельман и Михаил Коновалов предупредили об опасности популярного способа похудеть. Они заявили, что из-за голодания нарушается работа сердца, возникают проблемы с обменов веществ и появляется ожирение печени.

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      Мария Большакова
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