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08:18, 22 марта 2024Бывший СССР

Одно действие ВС России заставило иностранных наемников бежать с Украины

Рогов: действия ВС России в зоне СВО отрезвили иностранных наемников в рядах ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Действия ВС России в зоне СВО отрезвили иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заставив их массово бежать с территории республики, в частности, из оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток», — объяснил Рогов. По его словам, после этого среди иностранцев стало гораздо меньше желающих отдавать жизнь за режим президента Украины Владимира Зеленского.

Он уточнил, что наемники из других государств до сих пор присутствуют в регионе, но на передовой они практически не появляются. В основном остались иностранцы на уровне командования, которые принимают решения по целям нанесения ракетных ударов из переданных Западом вооружений.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что у наемников на Украине мало шансов на выживание. По его словам, ВСУ используют западных «солдат удачи» на одних участках с украинскими нацбатами, потому что и те, и другие — преступники с соответствующим мышлением.

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      Александра Синицына
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