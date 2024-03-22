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13:14, 22 марта 2024Экономика

Евросоюз пообещал быстро утвердить повышение пошлин на зерно из России

РИА Новости: Евросоюз быстро утвердит повышение пошлин на российское зерно

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Повышение пошлин на зерно из России и Белоруссии Евросоюз сможет утвердить быстро, потому что оно не нуждается в единогласном одобрении и утверждении Европарламентом. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает РИА Новости.

По его словам, решение будет принято после того, как постановление Совета Евросоюза будет утверждено квалифицированным большинством.

При этом он указал, что особых ограничивающих факторов для роста пошлин нет. Евросоюз в прошлом году закупил в России около 4,2 миллиона тонн зерна, что составляет всего один процент от закупаемого и производимого в объединении, так что влияние на цены будет минимальным.

О готовящемся повышении пошлин на зерновые и масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии на 95 евро объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она указала, что такая мера предотвратит дестабилизацию европейского рынка российским зерном.

До этого, в начале января текущего года, к запрету поставок зерна из России призывал министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс.

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