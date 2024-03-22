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15:18, 22 марта 2024Путешествия

Женщина впервые отправилась за границу, была избита таксистом и потеряла зрение

Daily Mail: таксист на Карибах жестоко избил американскую туристку

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Американская туристка впервые отправилась в путешествие за границу, была жестоко избита местным таксистом и потеряла зрение на одном глазу. Об инциденте на Карибах сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 48-летняя Суяпа Рамос поехала в отпуск с другом, чтобы отметить свой день рождения на тропических островах Теркс и Кайкос. В последний вечер путешествия друзья сидели в баре, однако вскоре мужчина решил отправиться в казино и оставил подругу одну. Женщина пыталась вызвать такси, но безуспешно. Тогда ей на помощь пришел 29-летний местный житель Дэвидсон Мартин, который заявил, что подрабатывает таксистом и может ее довезти. «Кажется, в баре его все знали, и я согласилась», — рассказала американка.

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По дороге Мартин внезапно решил заехать к себе домой за марихуаной. Рамос спросила разрешения воспользоваться его туалетом, а когда вышла оттуда, наткнулась на разъяренного мужчину. Новый знакомый затащил ее в спальню и стал бить кулаком по лицу.

Туристке удалось вырваться и сбежать. Ей на помощь пришли двое мужчин, проезжавших мимо дома Мартина на машине. Они доставили пострадавшую в больницу, где ей наложили 10 швов. В результате нападения Рамос потеряла зрение на одном глазу, а также перестала слышать одним ухом.

Полиция арестовала подозреваемого, но вскоре выпустила под залог. Он предстанет перед судом 3 мая.

Ранее подросток вместе с сообщником украл у туриста часы Patek Philippe Aquanaut за 80 тысяч фунтов стерлингов (около девяти миллионов рублей) и попал в тюрьму. Уточняется, что 19-летний Хамза Бенамор и неизвестный мужчина напали на малайзийца Райана Тео в Лондоне.

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      Зарина Дзагоева
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