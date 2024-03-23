16-летняя девушка пропала после теракта в «Крокус Сити Холле»

Shot: 16-летняя Злата Фигурина пропала после теракта в «Крокус Сити Холле»

Дочь погибшей в теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» семьи пропала без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

16-летняя Злата Фигурина не числится в списке погибших или пострадавших, но на связь не выходит, рассказали друзья семьи. Последний раз она была доступна около 20:00 22 марта, за несколько минут до ЧП.

Родители Златы — Анна и Игорь Фигурины — поехали на концерт группы «Пикник» за компанию с родственниками, которые специально приехали ради шоу из Оренбурга. Позднее их имена нашли в списке жертв теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, опубликованным Следственным комитетом, жертвами теракта стали 133 человека.