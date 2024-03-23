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08:55, 23 марта 2024Силовые структуры

Россиянина посадили на 20 лет за надругательства над глухонемыми девочками

Житель Астрахани сел на 20 лет за сексуальное насилие над глухонемыми девочками

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Астраханский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы 39-летнего местного жителя за сексуальное насилие над двумя глухонемыми девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Он признан виновным в совершении 103 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних и их истязании.

Следствие и суд установили, что мужчина с января 2017-го по февраль 2023 года насиловал дочерей сожительницы 2011 и 2013 годов рождения по месту жительства в Астрахани и у родственников в Тамбове. Когда мать девочек узнала об истязаниях, то обратилась в правоохранительные органы. После чего мужчина был задержан.

7 февраля сообщалось, что в Петербурге полиция задержала 26-летнего мужчину, который три месяца развращал 12-летнего мальчика. Заявление в отношении него написала мама подростка. Она заявила, что все происходило с октября по декабрь 2023 года.

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      Любовь Ширижик
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