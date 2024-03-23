Бастрыкин поручил наградить участвовавших в спасении граждан из «Крокуса»

Бастрыкин поручил найти и наградить участвовавших в спасении граждан в «Крокусе»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил найти тех, кто участвовал в спасении людей во время теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом «сообщается» в Telegram-канале ведомства.

«При расследовании уголовного дела о теракте ... особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан. Для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — говорится в сообщении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, опубликованным Следственным комитетом, жертвами теракта стали 133 человека.