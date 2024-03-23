Двое парней поехали спасать людей в «Крокусе» после первых новостей о трагедии

Shot: двое парней поехали спасать людей в «Крокусе»

Двое парней поехали спасать людей в «Крокусе» после первых новостей о трагедии, сообщается в Telegram-канале Shot.

Молодой человек рассказал, что они вместе с другом сидели в кафе в районе Строгино. Около восьми вечера начала поступать первая информация о события в «Крокусе». Ребята решили помочь людям, сели в машину и выдвинулись к месту происшествия.

Около «Крокуса» они увидели толпу бегущих людей без верхней одежды. Они посадили к машину семейную пару, которая оказалась в центре самых страшных событий. Также они подвезли девушку, которая, зайдя в развлекательный центр, услышала звуки стрельбы и выбежала из него.

Все трое находились в шоковом состоянии. Друзья отвезли потерпевших до ближайшего метро и поехали обратно на помощь посетителям концертного зала.

Ранее сообщалось, что один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста.