Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:29, 23 марта 2024Россия

Двое волонтеров отряда «Лиза Алерт» погибли при теракте в «Крокусе»

Волонтеры «Лиза Алерт» Павловский и Абдулова погибли при теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Алексей Белкин / Business Online / Globallookpress.com

Двое волонтеров «Лиза Алерт» погибли при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда.

В подмосковном концертном зале погибли Олег Павловский (позывной Гамлет) и Татьяна Абдулова (позывной Злюка). В отряде рассказали, что Павловский был связистом и старшим поисковой группы, Абдулова — поисковиком и в прошлом инструктором школы «Лиза Алерт».

«Нет слов, которые закроют эту дыру. Ее нельзя заговорить. Ребята встретились в отряде, в Ульяновске. Переехали в Москву. Пошли на этот концерт. Остались дети», — заявил председатель отряда Григорий Сергеев.

Ранее МЧС России опубликовало предварительный список погибших в теракте. Он будет дополняться.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Неизвестные в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по пришедшим на концерт группы «Пикник». Позднее в здании прогремели взрывы, и начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Террориста из «Крокуса» допросили в реанимации через переводчика

      Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили на допрос в СК

      МИД Германии выразил соболезнования на русском языке

      Организатор чемпионата по танцам ответила на обвинения в бездействии при теракте

      В России создадут казачий мобилизационный резерв

      Власти назвали преграду для возвращения смертной казни в России

      МЧС опубликовало обновленный список жертв теракта в «Крокусе»

      Республика Сербская провозгласила 24 марта днем траура

      Федеральные телеканалы уберут из эфира рекламу из-за теракта в «Крокусе»

      Стала известна судьба оставшихся на парковке «Крокуса» автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше