Двое волонтеров отряда «Лиза Алерт» погибли при теракте в «Крокусе»

Волонтеры «Лиза Алерт» Павловский и Абдулова погибли при теракте в «Крокусе»

Двое волонтеров «Лиза Алерт» погибли при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда.

В подмосковном концертном зале погибли Олег Павловский (позывной Гамлет) и Татьяна Абдулова (позывной Злюка). В отряде рассказали, что Павловский был связистом и старшим поисковой группы, Абдулова — поисковиком и в прошлом инструктором школы «Лиза Алерт».

«Нет слов, которые закроют эту дыру. Ее нельзя заговорить. Ребята встретились в отряде, в Ульяновске. Переехали в Москву. Пошли на этот концерт. Остались дети», — заявил председатель отряда Григорий Сергеев.

Ранее МЧС России опубликовало предварительный список погибших в теракте. Он будет дополняться.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Неизвестные в камуфляжной форме открыли прицельную стрельбу из автоматов по пришедшим на концерт группы «Пикник». Позднее в здании прогремели взрывы, и начался пожар.