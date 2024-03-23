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17:38, 23 марта 2024Силовые структуры

МЧС опубликовало предварительный список погибших при теракте в «Крокусе»

МЧС опубликовало предварительный список погибших в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

МЧС России опубликовало предварительный список погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Пока в нем 13 фамилий. В МЧС отметили, что список будет дополняться.

Ранее Минздрав опубликовал обновленный список жертв теракта. В нем числился 41 человек. Кроме того, были опубликованы имена 107 госпитализированных.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и начали расстреливать толпу зрителей. Затем прозвучали несколько взрывов и начался пожар.

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      Екатерина Кашурникова
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