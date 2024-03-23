МЧС опубликовало предварительный список погибших при теракте в «Крокусе»

МЧС опубликовало предварительный список погибших в «Крокус Сити Холле»

МЧС России опубликовало предварительный список погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Пока в нем 13 фамилий. В МЧС отметили, что список будет дополняться.

Ранее Минздрав опубликовал обновленный список жертв теракта. В нем числился 41 человек. Кроме того, были опубликованы имена 107 госпитализированных.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и начали расстреливать толпу зрителей. Затем прозвучали несколько взрывов и начался пожар.