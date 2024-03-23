ФБР отказалось комментировать контакты с Россией по теракту в Москве

ФБР отказалось комментировать контакты с РФ по теракту в «Крокус Сити Холле»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать возможные контакты с Москвой по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили пресс-службу ведомства прокомментировать ситуацию вокруг инцидента в Москве и контактов с российской стороной. В ФБР предложили обратиться к российским властям. «Благодарим вас за обращение, однако предлагаем вам обратиться к российским властям», — высказались в бюро.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию США на теракт в «Крокусе». Она напомнила: Вашингтон заявил, что не видит признаков причастности Украины к случившемуся.

По предварительным данным, в результате стрельбы и пожара погибли 40 человек, как минимум 100 пострадали.