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00:39, 23 марта 2024Мир

ФБР отказалось комментировать контакты с Россией по теракту в Москве

ФБР отказалось комментировать контакты с РФ по теракту в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alex Brandon / AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать возможные контакты с Москвой по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили пресс-службу ведомства прокомментировать ситуацию вокруг инцидента в Москве и контактов с российской стороной. В ФБР предложили обратиться к российским властям. «Благодарим вас за обращение, однако предлагаем вам обратиться к российским властям», — высказались в бюро.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию США на теракт в «Крокусе». Она напомнила: Вашингтон заявил, что не видит признаков причастности Украины к случившемуся.

По предварительным данным, в результате стрельбы и пожара погибли 40 человек, как минимум 100 пострадали.

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      Марина Совина
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