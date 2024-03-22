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23:08, 22 марта 2024Мир

Захарова раскритиковала реакцию США на теракт в «Крокусе»

Захарова: реакция США на теракт в «Крокус Сити Холле» вызывает вопросы

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что реакция США на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске вызывает вопросы. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова раскритиковала реакцию США на теракт в «Крокусе» и напомнила, что Вашингтон заявил, что не видит признаков причастности Украины к случившемуся.

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности?» — задумалась она.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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