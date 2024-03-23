Фото ликвидированных в Ингушетии боевиков выдали за напавших на «Крокус»

Фото ликвидированных в марте в Ингушетии боевиков выдали за напавших на «Крокус»

После теракта в «Крокус Сити Холле» Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал пост, в котором были фотографии бородатых мужчин и указание, что в нападении подозревают уроженцев Ингушетии. Также были опубликованы имена и года рождения якобы разыскиваемых. Никаких подтверждений и указаний на источник в этом посте не было. Позже публикация была удалена.

О смерти указанных в посте «ВЧК-ОГПУ» людей сообщалось 4 марта. Их ликвидировали в ходе КТО в Ингушетии. В публикациях совпадают как имена, так и фотографии.

Российские СМИ не распространяли информацию о причастности уроженцев Ингушетии к теракту. Публикации на тему поста канала «ВЧК-ОГПУ» вышли только в контексте удаления недостоверной информации, об этом написали три издания. Так, об удалении поста с фейковыми данными написали 66.ru, Lenta.ru и krym.news.

На данный момент в соцсетях не удается найти упоминание информации о причастности уроженцев Ингушетии к теракту в «Крокус Сити Холле».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»