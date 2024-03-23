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00:18, 23 марта 2024Силовые структуры

ВЧК-ОГПУ удалил фотографии предположительных террористов

ВЧК-ОГПУ удалил фотографии предположительных террористов, стрелявших в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ удалил фотографии предположительных террористов, открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Ранее там появились снимки и сообщения о розыске нескольких человек, выходцев из Ингушетии, якобы причастных к нападению на концертный зал. Других подтверждений этой информации не поступало.

Ранее Telegram-канал Baza передавал, что силовики начали поиск второго автомобиля, на котором скрылись террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл». По данным издания, правоохранителям Москвы, области и соседних регионов передана ориентировка на машину марки Renault Fluence серого цвета.

Также сообщалось, что напавшие на концертный зал находятся в Renault Symbol белого цвета с темной крышей, на котором установлены регистрационные номера Тверской области, скорее всего, фальшивые.

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      Марина Совина
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