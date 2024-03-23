Глава МИД Литвы сделал непонятное заявление без пояснений после теракта в Москве

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал «не терять фокус» после теракта в «Крокусе»

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети X сделал непонятное заявление без пояснений после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Давайте не будем терять фокус», — призвал министр. Других фраз в его публикации не содержится.

Запись репостнула премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Других заявлений после теракта в Москве литовские власти не делали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении «терроризма в любых проявлениях». «Это свидетельство глубочайшего кризиса Запада, опасного во всех проявлениях: и для них самих, и для мира в целом», — подчеркнула дипломат.