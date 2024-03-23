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00:07, 23 марта 2024Мир

Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении терроризма

Захарова: отсутствие конкретных осуждений терроризма Западом говорит о кризисе
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении «терроризма в любых проявлениях». Ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что есть прекрасные сады и дикие джунгли, и назвала это заигрыванием в двойные стандарты, когда стандарт один, и безоговорочно применим к ситуации в «Крокус Сити Холле».

«Это свидетельство глубочайшего кризиса Запада, опасного во всех проявлениях: и для них самих, и для мира в целом», — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат заявила, что реакция США на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске вызывает вопросы. Она раскритиковала реакцию США на произошедшее и напомнила, что Вашингтон заявил, что не видит признаков причастности Украины к случившемуся.

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      Марина Совина
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