Захарова: отсутствие конкретных осуждений терроризма Западом говорит о кризисе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении «терроризма в любых проявлениях». Ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что есть прекрасные сады и дикие джунгли, и назвала это заигрыванием в двойные стандарты, когда стандарт один, и безоговорочно применим к ситуации в «Крокус Сити Холле».

«Это свидетельство глубочайшего кризиса Запада, опасного во всех проявлениях: и для них самих, и для мира в целом», — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат заявила, что реакция США на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске вызывает вопросы. Она раскритиковала реакцию США на произошедшее и напомнила, что Вашингтон заявил, что не видит признаков причастности Украины к случившемуся.