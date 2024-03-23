Гонки чемпионата России по лыжам отменили из-за теракта в «Крокусе»

Елена Вяльбе заявила об отмене оставшихся гонок чемпионата России из-за теракта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила об отмене оставшихся гонок чемпионата России. Ее слова приводит РИА Новости.

Причиной стал теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Глава ФЛГР уточнила, что соревнования не будут перенесены на другие дни.

«Крокус Сити Холл» был атакован в пятницу вечером, 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, более ста пострадали.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходил в деревне Кононовская Архангельской области. 23 марта должна была пройти женская гонка с общего старта, днем позднее — мужская.