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15:34, 23 марта 2024Россия

Кадыров отреагировал на задержание подозреваемых после теракта в «Крокусе»

Кадыров призвал ликвидировать террористов, подобных задержанным под Брянском
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал искать и ликвидировать террористов, подобных задержанным на территории Брянской области. Соответствующая запись появилась в его Telegram.

«Где бы мы ни были, мы будем выискивать и ликвидировать подобных шайтанов, террористов и сатанистов», — написал он, сопроводив запись кадрами задержания подозреваемых после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал кадры задержания третьего подозреваемого в атаке на концертный зал «Крокус». Мужчину вынесли из леса с окровавленным лицом — он, как и его сообщники, пытался пересечь границу России с Украиной.

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. На данный момент известно о 150 жертвах теракта.

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      Олеся Мицкевич
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