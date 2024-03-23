Кадыров отреагировал на задержание подозреваемых после теракта в «Крокусе»

Кадыров призвал ликвидировать террористов, подобных задержанным под Брянском

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал искать и ликвидировать террористов, подобных задержанным на территории Брянской области. Соответствующая запись появилась в его Telegram.

«Где бы мы ни были, мы будем выискивать и ликвидировать подобных шайтанов, террористов и сатанистов», — написал он, сопроводив запись кадрами задержания подозреваемых после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал кадры задержания третьего подозреваемого в атаке на концертный зал «Крокус». Мужчину вынесли из леса с окровавленным лицом — он, как и его сообщники, пытался пересечь границу России с Украиной.

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. На данный момент известно о 150 жертвах теракта.

