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22:44, 23 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Фото: Aziz Karimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прогремели взрывы вечером 23 марта. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» («Суспильне») в Telegram.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего не приводится.

20 марта назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Украине части региона была повреждена припортовая инфраструктура. До этого звуки взрывов были слышны в Херсоне.

19 марта также сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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      Марина Совина
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