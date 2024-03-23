Стало известно об иностранцах среди пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Среди пострадавших в «Крокус Сити Холле» могут быть два гражданина Киргизии

Среди пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Московской области могут быть два гражданина Киргизии, сообщило посольство республики в Москве, пишет РИА Новости.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, информация об этом уточняется. «В настоящее время со стороны посольства республики в городе Москве ведутся работы по уточнению данных и поиску возможных пострадавших граждан», — подчеркнули дипломаты.

На месте происшествия находятся консульские сотрудники.

Ранее стало известно, что в списке пострадавших в результате теракта значатся 145 человек. Среди госпитализированных девять человек — в крайне тяжелом состоянии.